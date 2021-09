Ouverture d'un procès très particulier ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Liège. Un homme est jugé pour avoir abusé sexuellement d'une vingtaine de jeunes filles. Il était psychologue et travaillait comme expert pour la justice. Son métier : écouter les victimes de viol.

Dans la salle d'audience, une vingtaine de victimes étaient présentes, certaines en pleurs face à l'accusé. Elles avaient toutes confiance en l'homme, lui qui était psychologue et expert judiciaire au parquet de Liège.



"Ce qui apparaît clair c'est qu'il y a quand même tout un ensemble de victimes qui se plaignent de la même manière, des mêmes faits", explique Alexandre Wimotte, l'avocat des victimes. "Elles disent avoir été droguées puis ensuite d'avoir été violées et filmées pendant les ébats sexuels. Donc vous avez tout un ensemble d'éléments qui convergent d'une manière quasiment parfaite sur le modus operandi utilisé par l'auteur."



Durant plusieurs années, ce policier de 44 ans, père de famille et spécialisé dans l'audition de mineurs victimes de violences sexuelles, aurait drogué ses victimes pour en abuser. Des attouchements ont aussi été commis dans le cercle familial.



"Il y a beaucoup d'émotion dans la salle aujourd'hui puisque toutes ces dames attendaient, sans doute, de la part du prévenu qu'il prenne ses responsabilités. Malheureusement, il semblerait que ce soit tout l'inverse, même si c'est son droit évidemment de clamer son innocence." précise l'avocat.



Lors des perquisitions à son domicile en décembre dernier, les enquêteurs ont également retrouvé des images pédopornographiques. Cet ancien policier risque de passer plusieurs années en prison.