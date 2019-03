Visé: un distributeur de billets attaqué à l'EXPLOSIF cette nuit, les malfrats sont repartis sans butin

Vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange Alertez-nous cette nuit pour nous signaler qu'un distributeur de billets avait été attaqué cette nuit à l'explosif à Visé. C'est sur la devanture de la banque Argenta située rempart des Arquebusiers que se trouvait le distributeur que les malfrats ont emporté après l'avoir ôté de son socle grâce à des explosifs, confirme le magistrat.

La police de la zone Basse-Meuse a été appelée vers 3h30 du matin et une enquête est en cours. Ces individus sont toujours recherchés, personne n'a encore été interpellé à ce stade de l'enquête.

Selon le site de la banque Argenta, dans la déflagration, les vitres de plusieurs habitations aux alentours auraient été brisées. Il n'y a aucun blessé à déplorer.

Les voisins ont été évacués et patientaient au centre culturel en milieu de matinée. "Suite à la venue du service de déminage, le périmètre de sécurisation a dû être élargi pour procéder à des vérifications d'usage quant à la présence éventuelle de résidus d'explosifs", nous indique-t-on du côté de la police. Une trentaine d'habitations ont été vidées.

Une partie du marché a été amputée ce matin pour laisser cette zone libre. Il se déroulera uniquement sur le boulevard des Arbalétriers, renseigne le site de la ville de Visé.

Les services de la SEDEE (Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs) et l'armée sont sur place. On craignait la présence résiduelle d'explosifs n'ayant pas encore explosés. Le distributeur automatique semblait ne pas avoir bougé, rapportait notre journaliste Vincent Jamoulle, resté à l'extérieur du périmètre de sécurité. "Le travail de vérification est toujours en cours à l'état actuel", nous assure la police.