Un garçon de 5 ans battu par son beau-père violent à Châtillon: les autres enfants de la famille, interrogés, ont tous menti aux policiers

Ce matin, les journaux du Groupe Sud Presse relatent le calvaire vécu par un an de 5 ans de la commune de Saint-Léger, qui a été de septembre 2017 à janvier 2018 maltraité par son beau-père. L'enfant a été victime de coups violents et d'humiliation répétés par le compagnon violent de sa mère, qui, elle, ne l'a jamais défendu. C'est l'école de l'enfant, tout d'abord alertée par le fait que l'enfant ne voulait plus rentrer chez lui après l'école et puis par la présence de bleus sur le corps du petit garçon qui a prévenu les autorités.

Lors d'un premier interrogatoire réalisé par la police au sein de la famille, les autres enfants avaient tous livré la même version, que leur "petit frère tombait régulièrement".

Mais les rapports médicaux prouveront que les blessures infligées ne peuvent pas résulter de "simples" chutes.

Un jour, en arrivant à l'école, "le petit garçon était tellement mal qu'il a dû être emmené d'urgences à l'hôpital".

La mère et son ex compagnon doivent répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel d'Arlon. Ils reconnaissent les faits.