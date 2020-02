Le nettoyage des gobelets réutilisables: un nouveau business porteur exploité par une entreprise d’Arlon (vidéo)

A Arlon, une entreprise de travail adapté anticipe l’interdiction des gobelets jetables (dès 2021) et lance avec succès un atelier de nettoyage de gobelets réutilisables.

L’entreprise de travail adapté La Lorraine vient d’inaugurer un tout nouvel atelier professionnel permettant de laver et de sécher d’importantes quantités de gobelets réutilisables.



Modification en 2021

Elle a anticipé et s’est basée sur un changement important à venir. Dès 2021, plus aucun gobelet jetable ne pourra être utilisé dans les manifestations. Comme les carnavals par exemple (Marche a testé le système réutilisable le week-end dernier). Celui de Martelange ce week-end sera encore en mode classique mais n’aura pas le choix dès l’an prochain.

Les organisateurs d’événements se disent prêt à franchir le cap mais l’éternel problème, c’est d’avoir du personnel et du temps pour laver, sécher et stocker correctement ces gobelets.



Mettre au travail des personnes porteuses de handicap

Le succès est déjà au rendez-vous. Plusieurs commandes pour le lavage de milliers de gobelets déjà passées en prévision de carnavals (Arlon mi-mars par exemple), de festivals à venir, ou d’autres événements, comme des écrans géants des matchs de l’Euro. Cela permet également de créer de l’emploi et de mettre au travail des personnes porteuses de handicap.

Cinq autres entreprises de travail adapté wallonnes ont rejoint LA Lorraine pour former E.T.A. CUP, un service local de mise à disposition et de nettoyage des gobelets réutilisables. Les tarifs sont compris entre 8 et 10 centimes par gobelet, avec des prix dégressifs selon les quantités.