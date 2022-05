Plusieurs femmes droguées et piquées lors d'un bal à Dampicourt: de nouvelles plaintes déposées

Quatre nouvelles plaintes ont été déposées dans le cadre du dossier relatif à des suspicions d'administration de drogue lors d'un bal à Dampicourt, en province de Luxembourg, duran la nuit du 30 avril au 1er mai, a rapporté le parquet du Luxembourg vendredi.



À ce jour, 11 jeunes femmes rapportent avoir été droguées à leur insu lors d'un bal organisé la nuit du 30 avril au 1er mai à Dampicourt, selon le parquet du Luxembourg vendredi. Quatre des victimes indiquent avoir remarqué des traces de piqûres sur leur corps au lendemain de la soirée, les sept autres évoquant plutôt la présence de substance dans leur verre.

L'enquête suit son cours

Les plaignantes rapportent avoir ressenti divers symptômes pendant et après la soirée : nausées, vomissements, perte de connaissance, trou de mémoire, maux à la tête, à la nuque et au ventre, somnolence, salivation plus forte, douleur aux yeux. Des prélèvements sanguins ont été réalisés sur 8 des 11 victimes, indique le parquet du Luxembourg. L'enquête suit son cours dans l'attente des résultats. Le club des jeunes de Dampicourt a également déposé plainte auprès de la police.