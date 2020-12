Florennes: il incendie la maison de ses ex-beau-parents invalides pour "les faire brûler comme des Juifs"

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme poursuivi pour l'incendie volontaire d'une maison occupée à cinq ans de prison avec un sursis probatoire de cinq ans.

L'auteur des faits, né en 1995, n'avait pas supporté la fin de sa relation avec sa petite amie, survenue quatre mois plus tôt. Le 17 juin 2020, sous l'influence d'alcool, il s'est muni d'un bidon de désherbant et s'est rendu au domicile de ses anciens beaux-parents, rue de Mettet à Florennes. "Je suis entré, j'ai versé le produit et j'ai mis le feu", a reconnu le prévenu lors de l'audience.

Quelques mois auparavant, il avait déjà menacé des les "faire brûler comme des Juifs".

Ses anciens beaux-parents ont été réveillés par l'incendie et ont pu sortir à temps.

Le prévenu disait néanmoins ignorer que la maison était occupée lorsqu'il a mis le feu. "La porte d'entrée était toujours ouverte et il arrivait que ces personnes partent avec leur fils. En entrant dans la maison, mon client a tendu l'oreille mais n'a entendu aucun bruit. Pour lui, il n'y avait personne", a indiqué son avocate.

Le tribunal a cependant estimé qu'il ne pouvait ignorer que des personnes se trouvaient à l'intérieur. La porte était ouverte, une voiture était devant et les victimes étaient invalides.