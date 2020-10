Se garer facilement à Namur: découvrez à quoi servent ces capteurs?

Tourner en rond désespérément à la recherche d’une place de parking, c'est la routine, pour certains automobilistes! À Namur, on a la solution! C'est un discret capteur noir fixé au sol. Il détecte les emplacements déjà pris… et surtout les places libres !

Stéphanie Scailquin, échevine de la mobilité à Namur, détaille le processus: "Ils donnent l'information en temps réel et aide l'automobiliste à trouver une place et à ne pas faire plusieurs fois le tour de la ville et soutenir la dynamique commerciale."

Pour arriver à ces 3 objectifs : les places de parking sont mises à jour en temps réel via le site et l’application "STI : Système de Transport Intelligent." Les capteurs, eux, sont installés dans les rues très fréquentées de Namur. Et pour la protection de vos données : impossible pour le capteur d’identifier le propriétaire du véhicule stationné.