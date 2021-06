Une "mini-tornade" fait d'importants dégâts à Beauraing: le plan communal d'urgence déclenché, 17 blessés légers

Les orages qui sont tombés sur la Belgique samedi soir ont fait d'importants dégâts à Beauraing, notamment, indique le porte parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.



Une dizaine de blessés sont à déplorer suite à l'envol d'une terrasse au café "Le pèlerin", à Beauraing. "Il y a eu un début d’orage et de pluie durant la soirée, rien d’alarmant. Puis à un moment donné, ça s’est calmé avant 10 secondes qui ont suffi pour renverser tout", raconte Eddy Huysmans, patron du "Pèlerin". "C’est catastrophique. C’était une terrasse provisoire suite au covid. C’était une grosse tonnelle, du lourd quand même. C’était soufflé en très peu de temps. C’était un souffle rapide. Les toits et les tonnelles sont partis. Avec ce qu’on vient de vivre, c’est la cata."

Le plan communal d'urgence a été déclenché, samedi en fin de soirée, à Beauraing, où une tornade, selon les autorités, a touché aussi le centre-ville, indiquent les autorités dans un communiqué. Dix-sept personnes ont été blessées légèrement dans la commune et une cinquantaine de bâtiments ont été touchés à de degrés divers.

De nombreux arbres et pylônes sont tombés provoquant des problèmes de circulation. Un local au Centre culturel a été ouvert afin d'accueillir des victimes et les personnes nécessitant une solution de relogement temporaire. Dans cette optique, 6 personnes ont été effectivement relogées, précisent les autorités locales. Le Comité communal de coordination se réunira ce dimanche à 11h00 et donnera ensuite une information actualisée.