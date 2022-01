Housni effectue un test du sommeil et la facture le laisse pantois: "Presque 2.300€ alors qu'on m'a juste connecté à des fils"

Housni s'est rendu à l'hôpital Delta pour y effectuer un test du sommeil. Il est tombé des nues lorsqu'il a reçu la facture. Qu'est ce qui explique un total de près de 2.300€? Pourquoi prendre une chambre privée donne le droit à l'hôpital de faire gonfler la facture?

Depuis plusieurs années, la femme d'Housni subit ses ronflements. Son médecin lui a dès lors conseillé de réaliser un test du sommeil mais il a longtemps repoussé l'idée. Mi-novembre il décide finalement de se lancer. Il se rend à Delta pour passer son test. Le 04 janvier, il reçoit la facture et est outré par le montant, c'est ce qu'il l'a fait cliquer sur le bouton orange "Alertez-nous".

"1.200€ à charge de la mutuelle et 1.090€ à charge du patient. Ca fait presque 2.300€ alors qu'on m'a juste connecté à des fils. Ils n'ont rien fait d'autre!", s'insurge-t-il. Housni a essayé de contacter le service des réclamations de l'hôpital mais il reste injoignable. "J'ai une assurance complémentaire donc je ne devrai pas tout payer. Ce n'est pas pour ça que je suis choqué. Je ne comprends juste pas ce qui justifie ce prix", nous explique-t-il après avoir contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous.

Qu'est-ce-qui justifie ce prix?

Dans la facture d'Housni, une colonne suffit à faire gonfler le total: "supplément". Au total 1.011,97€ ont été ajoutés à sa facture parce qu'il a pris une chambre privée. D'où vient ce surplus ?

Une membre du service estimation de l'hôpital Delta nous a donné quelques explications: "Une chambre privée, c'est considéré comme du luxe, la loi autorise donc une augmentation du tarif. Cette augmentation est fixée par le chirurgien et peut atteindre 300% du prix d'une chambre commune". À Delta vous avez deux types de chambres privées: les chambres privées normales et supérieures. "Dans les chambres privées supérieures vous avez droit à un sèche-cheveux, une machine à café, le mobilier est de meilleure qualité…", nous a expliqué notre interlocutrice.

Pour être placé en chambre privée, le patient doit signer un papier d'admission

Selon le Dr Philippe El Haddad, directeur général médical du Chirec, l'hôpital ne peut légalement pas majorer le prix d'une chambre commune ou à lit double. De plus, l'hôpital ne peut pas placer un patient dans une chambre privée sans son accord : "Pour être placé en chambre privée, le patient doit signer un papier d'admission certifiant qu'il a été mis au courant du prix plus élevé de cette chambre", nous a-t-il expliqué.

"1.200€ à charge de la mutuelle"

Housni a aussi été choqué par le montant qui doit être pris en charge par sa mutuelle : "1.200€ à charge de la mutuelle, je sais que ce n'est pas moi qui paie mais je trouve ça énorme", nous a-t-il expliqué.

Ici la tarification est encore différente, elle n'est pas fixée à l'appréciation du chirurgien mais par l'INAMI (Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité). Chaque prestation reprise dans la facture correspond à un code dans la nomenclature de l'INAMI. Ce code donne le prix de la prestation ainsi que ce qui doit être couvert par la mutuelle obligatoire.

Par exemple, parmi les différentes prestations reprises sur la facture d'Housni on retrouve son test du sommeil. Ce dernier est référencé sous le code 477385. Ce qui nous permet de comprendre que depuis le 01 janvier 2022, ce test coûte 253,36€ et est entièrement à la charge de la mutuelle.

Vérifiez votre paperasse

Attention: vous l 'avez sans doute compris, mais si vous n'avez pas d'assurance hospitalisation (c'est le cas de nombreux Belges) ou pire (c'est plus rare) si vous n'êtes pas en règle avec votre mutuelle, ce sera à vous de payer tous ces frais.

C'est ce que nous a expliqué Nathalie Swaeles, directrice des établissements et services de soins de l'INAMI: "Pour les patients qui ne sont pas en règle avec leur mutualité ou qui ne sont pas inscrits en Belgique auprès d’une mutualité, l’hôpital facture tout au patient". Et si ce patient non affilié a opté pour une chambre simple, ce sera donc 2.300€ pour une nuit de surveillance du sommeil.