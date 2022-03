Le notaire bloque la vente de la maison de Patrick alors qu’il doit rembourser son crédit prochainement: "Je vis l’enfer"

Patrick, résidant de la région de Visé, avait signé en juillet 2020 le compromis de vente de sa maison. Dans le même temps, il venait de dénicher sa nouvelle demeure, située à Esneux. Seulement, le notaire de l’acquéreur bloque la vente, et Patrick a un crédit à rembourser très prochainement. Il nous raconte sa galère.

Dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Patrick vient de perdre sa femme, et souhaite déménager dans une plus petite maison car sa santé ne lui permet plus d’entretenir celle qu’il partageait avec sa défunte épouse. "Outre la santé, ma femme étant décédée dans cette maison, je voulais donc changer d’air…" explique-t-il.

Alors que son compromis de vente est signé et qu’il aurait dû signer les actes 2 ou 3 mois plus tard selon son notaire, un problème survient. Le notaire du futur acquéreur de la maison de Patrick bloque la vente du bien. "Selon elle, les plans du cadastre ne correspondaient pas au document de l’urbanisme : c’est une parcelle de terrain à proximité de ma maison et de celles de mes voisins qui posait un problème. Il fallait en faire une mise à jour".

Un géomètre a donc été dépêché pour régler les problèmes de plans. Seulement, une des personnes concernées par cette parcelle de terrain refuse de régler sa part, qui s’élève à quelque 600 euros, les frais étant partagés entre les propriétaires. "Elle ne souhaite donner que 200 euros maximum. De ce fait, on peut dire que la vente est également bloquée par cette personne".

Et pas moyen de trouver une alternative : le notaire de l’acquéreur ne bouge pas d’un iota, défendant les intérêts de son client, et ce plan de cadastre n’a toujours pas été mis à jour.

Un crédit à rembourser dans les prochains jours

Voulant laisser la place rapidement au futur propriétaire de sa maison, Patrick avait quitté les lieux le plus vite possible après avoir trouvé sa nouvelle habitation, à Esneux. Il prend donc ce qu’on appelle un ‘crédit pont’ pour pouvoir s’offrir ce bien. En quoi cela consiste-t-il exactement ?

Un crédit pont est utile lorsqu’on veut acheter ou construire une nouvelle habitation, mais que l’on n’a pas encore vendu son ancienne maison ou que l’argent de la vente de celle-ci n’est pas encore disponible en vue de financer l’achat du nouveau bien. La banque accorde un crédit à court terme que l’on doit rembourser après avoir vendu votre ancienne habitation.

Vous l’aurez compris, le souci se trouve dans la deuxième phrase : le crédit est court et doit être remboursé après avoir vendu l’ancienne maison. Mais Patrick, bloqué, n’a pas encore vendu son bien, et le crédit arrive à échéance. Et durant ce délais, on paie généralement des intérêts conséquents.



La maison de Patrick n'est toujours pas officiellement vendue (©RTLinfo)

"Je suis censé rembourser les intérêts de mon prêt dans quelques jours, mais je n’ai pas cet argent. Toutes mes économies sont parties sur l’acompte de ma nouvelle habitation, je n’ai qu’une toute petite retraite. Je vis l’enfer, cela me pourrit la vie. J’ai déjà contacté la banque afin d’essayer qu’ils m’accordent un délai, mais on ne me répond pas pour l’instant, alors que l'échéance approche".

Patrick continue d’appeler très souvent son clerc de notaire pour voir si la situation peut se débloquer. "Je suis désespéré. Il me dit que le notaire de l’acquéreur cherche des problèmes où il n’y en a pas. Mes enfants me soutiennent, mais je ne peux pas leur demander de payer pour moi, ils ont une vie à mener également".

Un miracle de dernière minute

"C’est le job du notaire de veiller à ce que l’opération soit conforme et corresponde à l’attente de l’acheteur", nous explique le notaire Renaud Grégoire. "C’est sa responsabilité d’assurer à l’acheteur qu’il va se procurer un bien conforme à ses attentes. Cependant, il est assez rare de rester bloquer aussi longtemps avec un compromis. A partir de là, soit il faut annuler la vente, soit, comme l’a fait monsieur, il faut appeler un géomètre et essayer de régler ça au plus vite. Si un voisin refuse de payer sa part, là, on sort du champ de compétence du notaire, et c’est une discussion à avoir autour d’une table entre le vendeur et la personne".

Si le notaire prend la responsabilité de demander un report à la banque, là, en général, la banque se montre plus flexible

Renaud Grégoire se montre optimiste quant à l’obtention d’un report de remboursement du crédit. "Si le vendeur va voir sa banque et lui demande un report, il y a peu de chance que cela arrive. En revanche, si le notaire prend la responsabilité de demander un report à la banque, là, en général, la banque se montre plus flexible et il est possible que ça marche".

Et alors que Patrick devait rembourser son crédit d’ici quelques jours, le miracle a eu lieu peu avant la sortie de cet article : son notaire a réussi à négocier en toute dernière minute un report d’un mois auprès de la banque. "C’est un soulagement incroyable. Maintenant, il faudra trouver un terrain d’entente avec le notaire de l’acquéreur et signer les actes le plus vite possible !"