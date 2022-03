Les voitures électriques sont-elles concernées par les tronçons SMOG?

Vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange Alertez-Nous ce matin pour nous poser des questions relatives aux tronçons SMOG.

En effet, ce vendredi et ce samedi, les plans d'actions régionaux sont activés en raison des fortes concentrations en particules fines relevées dans l'air, indique la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine). Concrètement, cela signifie qu'une limitation de vitesse à 90 km/h s'applique sur un certain nombre d'axes routiers et autoroutiers de Flandre et de Wallonie.

"Les voitures électriques et plug-in fonctionnant en mode électrique sont-elles concernées? Ces voitures ne produisent pas de particules...", nous interpelle un lecteur.

Philippe Maetz, porte-parole de la Cellule Interrégionale de l'Environnement (CELINE), contacté par notre rédaction répond: "Tous les véhicules sont concernés par cette limitation de 90km/h. En effet, cela n'aurait pas de sens de limiter certains véhicules et pas d'autres... Comme on ne limite pas certaines catégories de véhicules euro 5 ou euro 3, non plus...", nous fait-il remarquer.

Et le porte-parole d'apporter des précisions quant à de fausses assomptions: "Ce n'est pas vrai de croire que les voitures électriques ne dégagent pas de particules fines. Quand on parle de particules fines, il n'est pas question seulement des particules émises par les pots d'échappement. Sachez que les véhicules électriques en dégagent moins mais que des particules sont effectivement émises lors de l'abrasion des freins et l'abrasion des pneus sur la route, par exemple."