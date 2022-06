Un changement des conditions sur les prêts hypothécaires chez ING contraint Thierry à changer de banque: "Je suis très déçu"

Thierry a récemment décidé de changer de banque. Après plusieurs dizaines d’années passées chez ING, ce militaire a été "très déçu" par sa banque qui lui a refusé un crédit hypothécaire parce qu’il voulait faire ses travaux lui-même.

Cet habitant de Modave a voulu contracter "un emprunt pour faire une nouvelle construction". Manuel, il comptait effectuer les travaux lui-même en se passant le plus possible de faire appel à des entreprises dont il se méfie. "Quand on voit les entreprises qui travaillent, il y en a des biens, mais il y en a où on se demande à qui on donne notre argent."

Il s’est donc tourné vers sa banque de toujours afin de demander un prêt, chose qu’il avait déjà faite par le passé. Mais cette fois, surprise pour Thierry : la banque refuse sous motif qu’il compte réaliser les travaux lui-même. "Apparemment, c’est dans leur nouvelle politique de ne plus prêter à l’auto-construction. C’est un peu bizarre", estime l’homme de 47 ans.

Changement de banque

"Il n’y a aucune raison valable pour interdire ça aux gens", ajoute-t-il énervé. Dans une impasse chez ING, Thierry s’est rendu à la concurrence. Une première pour le quadragénaire qui n’avait jamais eu de problème jusqu’ici. "Je suis allé voir chez Axa où il n’y a eu aucun problème. Ils m’ont juste demandé les papiers habituels donc c’est normal. Ça a été traité très vite."

D’ici un mois, tous mes comptes seront chez Axa

À la suite de cet incident, Thierry a pris la décision de changer de banque. "D’ici un mois, tous mes comptes seront chez Axa", explique le militaire que la rapidité de l’opération a bien arrangé puisqu’il part en Lituanie au mois d’août.

Il pourra commencer ses travaux "vers le mois de janvier", quand il rentrera de mission.

De son côté, ING assume totalement sa position. "En effet, les dossiers de pure 'autoconstruction' ne rentrent pas dans notre politique crédit", répond la banque au lion. "La banque considère comme risqué le fait qu’un emprunteur construise seul entièrement sa maison : en cas d’éventuels vices à la construction, une responsabilité d’entrepreneur ne pourrait être invoquée."

"Une approche prudente"

À la Febelfin (fédération belge du secteur financier), on nous explique que "de manière très générale, les banques disposent d’une certaine liberté commerciale, pour autant qu’elles respectent toutes les règles et conditions légales".

Dans le cas de Thierry, l'approche d'ING semble "prudente et bien compréhensible de la part de la banque". Un argument avancé "dans l’intérêt de tous, et en particulier du propriétaire ", car n'importe qui ne possède pas des compétences nécessaires à la construction d'une habitation. "On ne s’improvise pas entrepreneur sans expérience, surtout pour des techniques délicates comme la stabilité, la compatibilité des matériaux, l’étanchéité du bâtiment, l’isolation, les menuiseries, le chauffage/sanitaire ou encore la ventilation", d'autant que "le législateur exige donc des qualifications et un certain professionnalisme de la part de ceux qui exécutent les travaux".

Les banques disposent d’une certaine liberté commerciale

"Cela ne veut pas dire que toute banque refuserait nécessairement un tel crédit à une personne qui souhaite faire elle-même ses travaux", ajoute encore la Febelfin.

Pour conclure, si votre banque refuse de vous octroyer un crédit pour une auto-construction, "cela n’empêche pas non plus que la banque admette de financer par exemple uniquement l’achat du terrain, et/ou octroie un crédit non-hypothécaire pour l’achat des matériaux. Tout cela dépendra des circonstances individuelles."