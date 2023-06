Drame à Gilly: un bébé "retrouvé mort" dans une voiture garée sur le parking de l'hôpital Saint-Joseph

"Une assistante en médecine ou infirmière, on ne sait pas encore, a laissé son bébé dans sa voiture toute la journée et l’a retrouvé mort après son service ce soir à l’hôpital Saint-Joseph de Gilly", a témoigné mercredi soir à 21h30 une personne via le bouton orange Alertez-nous. Pour le moment, nous ne disposons pas de beaucoup d’informations concernant ce drame sans nom. Une maman aurait oublié son bébé dans sa voiture garée sur le parking avant de partir travailler à l’hôpital. La conséquence est tragique puisque le nourrisson de 6 mois est décédé.