La marine colombienne saisit plus de deux tonnes de drogue lors d'une opération dans le Pacifique

Trois bateaux transportant plus de 2 000 kilogrammes de drogue dans l'océan Pacifique ont été interceptés par la marine colombienne jeudi 10 août, ont annoncé les autorités du pays. Selon les informations communiquées par le commandant des garde-côtes Wilmer Roa, la marine a saisi 1 082 kilogrammes de chlorhydrate de cocaïne, 964 kilogrammes de marijuana et 362 kilogrammes de cocaïne. Les autorités colombiennes ont arrêté huit suspects qui font l'objet d'une enquête pour trafic, fabrication et possession de stupéfiants. Selon les autorités, la cargaison vaut 54 millions de dollars et était destinée à l'Amérique centrale.