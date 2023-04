Ces détails insolites et méconnus du couronnement de Charles III

Dans 2 semaines, le samedi 6 avril, aura lieu le couronnement de Charles III à Londres. L’occasion de passer en revue ces petites choses amusantes ou étonnantes qui émailleront la procession et la cérémonie. Par exemple, un des deux carrosses qui seront utilisés est trop grand pour quitter sa salle d'exposition par une porte. Il faudra donc abattre un mur pour le libérer. Autre fait étonnant : le pape François a offert à Charles des fragments minuscules de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Pendant la cérémonie, il sera oint avec de l'huile d'olive qui a été bénie à Jérusalem, assis au-dessus d'une pierre prise par son aïeul aux rois d'Ecosse et portant une couronne tellement lourde et précieuse qu'il devra s'empresser d'en changer avant de quitter l'abbaye de Westminster.