De Twitch au Zénith de Paris, l'émission "Zen" va à la rencontre de son public et fait salle comble

Du virtuel au physique: l'émission Zen du streamer Maxime Biaggi, 26 ans, qu'il coanime deux fois par mois sur la plateforme Twitch, a fait salle comble lundi soir au Zénith de Paris, devant près de 6.000 personnes. L'émission Zen, qui reprend les codes des "late shows" américains, entre interviews de célébrités et sketchs déjantés, s'est offert un invité de marque pour aller à la rencontre du public, ce lundi soir au Zénith de Paris: Squeezie, le Youtubeur le plus populaire de France avec 18 millions d'abonnés. Accompagné de son acolyte Grim, Maxime Biaggi a aussi reçu Domingo, BigFlo et Oli, Seb ou encore HugoDecrypte. De quoi ravir les fans du programme, qui n'ont pas hésité à débourser entre 15 et 50 euros pour s'arracher l'un des précieux sésames, tous écoulés en seulement quelques minutes, pour voir la dernière émission de la saison 2 en chair et en os