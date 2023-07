Vous êtes plutôt hot dog ou tarte à la crème ? Aux États-Unis, mardi 4 juillet, jour de fête nationale, des concours des plus gros mangeurs ont eu lieu. En Floride, il s’agissait de manger une tarte à la crème sans les mains. Le gagnant l’a dévorée en 3 minutes et 25 secondes. Et à New York, Joey Chestnut a conservé son titre de plus gros mangeur de hot dog en en avalant 62 en 10 minutes. Il n’a cela dit pas battu son record mondial, qui est de 76 hot dog.