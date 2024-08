Près de 4.000 personnes ont été évacuées à cause des feux de forêt sévissant autour de quatre villes et dans autant de provinces de l'ouest de la Turquie, indiquent samedi les autorités compétentes. Un total de 131 incendies ont éclaté au cours de la semaine qui s'achève dans des forêts et des zones agricole situées à proximité des villes d'Izmir, d'Aydin, de Bolu, de Mugla et de Manisa.