C’est terminé pour Batshuayi et Mertens: les Young Boys créent la surprise et sortent le Galatasaray en Ligue des Champions

Virginius mettait fin aux espoirs du Galatasaray à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Après avoir éliminé son opposant, l’attaquant plaçait un ballon piqué au-dessus de Muslera pour ouvrir le score. Muslera qui était même exclu pour avoir mis son adversaire au sol lors de sa célébration de but.

Les Young Boys iront donc en phase de Ligue, dont le tirage au sort aura lieu jeudi à 18h.



90'+10 Fin du match Fin du match ! Ce sont les Young Boys qui joueront la phase de ligue de la Ligue des Champions après une victoire 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Mertens et Batshuayi ne seront donc pas en C1 cette saison. Bonne soirée à tous !

86' LE BUUUUUUT ! Les Young Boys ouvrent le score ! Virginius écarte son défenseur en changeant de course et trompe Muslera d'une balle piquée ! Les Suisses mènent et Muslera prend rouge pour avoir mis l'attaquant au sol de rage.

82' Tensions sur le terrain Ugrinic et Colley, qui quittaient le terrain, ont été victimes de jets de gobelets. Ils ont donc coupé le terrain avant de sortir sous les huées, ce qui a créé de la tension sur les bancs. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre.

77' Changements Ganvoula est remplacé par Itten chez les Suisses, tandis que Dries Mertens a remplacé Michy Batshuayi dans l'autre camp.

71' Le match s'anime Le Galatasaray met enfin de la pression et a quelques belles occasions. Batshuayi a tenté, mais son tir de la droite était trop croisé. Aktarkoglu puis Demirbay ont eux buté sur Keller, auteur de bonnes interventions devant sa ligne. baris alper #GSvYB pic.twitter.com/X3KYZ9CN6N — bugraffetmez (@bugraffetmez) August 27, 2024

61' LE POTEAU ! Ganvoula trouve le poteau ! Muslera était battu et les Young Boys ont encore une grosse occasion ! Une minute plus tard, Icardi sert Batshuayi, qui croise trop son envoi ! Demirbay a remplacé Sara au Gala.

55' But annulé pour les Turcs ! Le rythme du match augmente un peu et les deux équipes ont eu de premières opportunités. Kaan Ayhan est trouvé en pleine surface sur un coup franc et place sa volée dans le but, mais il est annulé pour hors-jeu. Décision justifiée.

45' On s'y remet La seconde période vient tout juste de débuter. On reprend avec, en image, l'occasion la plus franche de la rencontre jusqu'ici. Jelert est monté au jeu pour le Galatasaray à la pause, il a remplacé Ziyech, tandis que Kohn est lui remplacé par Berkan Kutlu.

45'+3 C'est la pause Fin de première mi-temps intéressante, avec quelques belles occasions à signaler ! Akturkoglu a tenté un joli geste en pleine surface, mais sa frappe était stoppée par Keller. Colley a failli marquer sur coup-franc pour les Young Boys, mais son ballon était trop enlevé. Camara, dans le même sens, a alerté Muslera de la tête à l'entrée du petit rectangle. 0-0 à la pause ! Au match aller j'ai rien dit... Mais la Derrick Köhn est jusque là hyper mauvais #GSvYB — Gaara (@Gaara9_) August 27, 2024

32' Le but annulé ! Le Galatasaray frôle la correctionnelle ! Sur un corner, Ganvoula surprend tout le monde en plaçant un ballon de la tête sur le poteau droit. Dans la foulée, les Suisses marquaient dans le but vide mais il était annulé pour hors-jeu. Si le système de jeu de olan buruk, cst se prendre le contre pour balancer des long ballon devant ou chercher un attaquant dans le dos de la défense. Je tiens à dire que sa pue sa mère !!par ce que tu peut pas baser un système sur des relances seulement... — Gaara (@Gaara9_) August 27, 2024

20' Le Galatasaray cale On ne voit pas encore vraiment le Galatasaray, qui tente de temps en temps des petites percées en contre, mais qui concède surtout énormément dans les 25 derniers mètres. On ne le sent pas sereins. Colley a même obtenu la première vraie grosse occasion à le 18ème sur une belle frappe enroulée de la gauche de la surface, stoppée par Muslera.

8' Les Young Boys sont bien Jusqu'ici, ce sont les Suisses qui ont pris l'initiative. Sans grosses occasions cependant. On signalera un coup-franc lointain, facilement capté par Muslera. ’ | #GSvYB



C’EST PARTI ! Le coup d’envoi est donné



pic.twitter.com/theUSCqznt — Galatasaray FR (@Galatasaray_FR_) August 27, 2024

0' C'est parti ! La rencontre vient de débuter ! Bon match à tous !

20h39 On se refait l'aller ? Pour situer, on se refait juste ici le résumé du match aller, joué mardi dernier. Michy Batshuayi a sauvé les chances du Gala avec un doublé express.

20h13 Et aux Young Boys ? Un seul changement à signaler aux Young Boys, avec Keller qui remplace Von Ballmoos, blessé au match aller. Le club suisse doit tout faire pour tenir le résultat glané à l'aller. Unsere Startelf gegen Galatasaray



YB ohne Pfeiffer, Lakomy, Elia, Janko, A. Conté, F. Conte, Crnovrsanin, Seiler und Bajrami (verletzt / nicht im Aufgebot).#bscyb #ybforever #ucl #gsyb pic.twitter.com/0iFyxPDFSS — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 27, 2024

20h La compo du Galatasaray Le Galatasaray procède à quelques changements dans son onze de base. Le club turc aligne d'entrée un certain Michy Batshuayi, qui succède à Dries Mertens aux côtés d'Icardi. Kaan Ayhan remplace Bardakci, exclu à l'aller. Ziyech est également titulaire. Young Boys karşısında ilk 11’imiz! #GSvYB #UCL pic.twitter.com/sjocr1lkYd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2024