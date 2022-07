"Je n'arrive pas à y croire": le belge Laurent Piron est champion du monde de magie

Nouvelle fierté nationale, le belge Laurent Piron, a été sacré champion du monde de magie ce samedi soir à Québec. Sur son compte Instagram, le nouveau champion a annoncé la nouvelle : "Nous avons gagné !! Je n’arrive pas à y croire en ce moment, mais ça arrive… Nous avons gagné le championnat du monde de magie Premier prix et GRAND PRIX !! Nous sommes sur une autre planète en ce moment. Merci tout !!"

Originaire d'Aubel, sa compagnie Analogique est installée à Dalhem. Seul représentant wallon, il a emporté la compétition organisée par la Fédération internationale des sociétés magiques (FISM) avec le numéro Paper Ball. C'est avec ce numéro qu'il avait déjà remporté le premier prix et le Grand Prix aux championnats d’Europe de magie à Manresa, en Espagne, il y a un an. Nous l'avions d'ailleurs rencontrer pour l'occasion : Le Belge Laurent Piron sacré champion d’Europe de magie: "C'était assez incroyable" (vidéo). Il nous expliquait : "En magie nouvelle, on se pose vraiment dans un regard différent. On évolue dans un univers qui est magique et la magie devient un langage, devient un moyen d'expression". Félicitations.