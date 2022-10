Au Canada, une célèbre plateforme de livraison à domicile propose désormais… du cannabis

Non, non, vous ne rêvez pas. À Toronto, il est bel et bien possible de se faire livrer du cannabis depuis le16 octobre via l’application Uber Eats, seulement si vous avez plus de 19 ans.

Parce que, oui, depuis quatre ans maintenant, le cannabis est dépénalisé dans ce grand pays outre-Atlantique et la plateforme de livraison s’est rapprochée d’un site de vente en ligne qu’elle estime sûr pour développer son nouveau business. "Nous nous associons à des leaders de l’industrie comme Leafly pour aider les détaillants à offrir aux Torontois des options sûres et pratiques pour acheter du cannabis légal à livrer à domicile, ce qui aidera à lutter contre le marché illégal et à réduire la conduite sous influence", a expliqué Uber Eats.

Cette nouvelle branche dans le service à domicile qui va pouvoir également concurrencer le marché noir du trafic de cannabis, qui continue de représenter 43% des ventes en Ontario.

Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle n'a évidemment pas manqué de faire réagir: "Ubershit et Justweed en sueur", "C'est bon, je déménage!", "On croit rêver!", a-t-on pu notamment lire en commentaires.