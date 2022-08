Cette Américaine bat le record des ongles les plus longs du monde et ils mesurent...13 mètres ! (photos)

Amusant pour certain ou dégoûtant pour d’autres, ce record du monde est sans aucun doute impressionnant!

Diana Armstrong vient d’apparaître dans le Guinness World Records grâce à ses ongles: ils mesurent 13 mètres (plus de 42 pouces) et sont désormais les plus longs du monde.

Pas coupés depuis 1997

Cela fait 25 ans que Diana fait pousser ses ongles. Après un accident intervenu dans sa famille en 1997, cette mère de famille a pris la décision de ne plus jamais se les couper. C’était la maman de Diana qui s’occupait effectivement de ses ongles (qu'elle a toujours eu longs) et qui venait de décéder…"Elle était la seule à faire mes ongles. Elle les a polis et les a limés pour moi," a-t-elle indiqué au Guinness World Records.

C’est donc pour lutter contre la tristesse et la dépression que cette Américaine s’est promis de ne plus se couper les ongles, au grand désespoir de sa fille qui a d'abord eu honte de cette décision avant de l'assumer avec sa mère.

Diana Armstrong peine évidemment à entretenir ses ongles c'est pourquoi elle le fait tous les cinq ans et elle a depuis peu décidé de les colorer. La pose de vernis sur ses longs ongles nécessitent 15 à 20 flacons.

Ses pieds en guise de mains

"Diana dit qu'elle est limitée dans ce qu'elle peut faire avec ses mains et utilise souvent ses pieds pour ramasser des vêtements sur le sol ou pour ouvrir le réfrigérateur", peut-on lire sur le site des records. "Diana a également renoncé à conduire et a également tendance à éviter les fermetures éclair."

captures Youtube Guinness World Records: