En Italie, un shooting photo interrompu par une religieuse complètement outrée (vidéo)

La scène semble tout droit sortie d’un autre temps. En plein shooting photo dans la rue pour le magazine italien Not Yet, une bonne sœur débarque, outrée, pour séparer les deux jeunes femmes qui prennent la pose devant l’objectif. La raison de cette interruption? Les deux modèles sont en train de s’embrasser contre un mur et cela ne plait pas du tout à la religieuse. "Qu’est-ce qui se passe ?", s’indigne la sœur. Elle sépare les deux amantes en leur signalant qu’elles sont deux femmes et qu’elles ne peuvent pas s’embrasser. "C’est le diable !", crie-t-elle en faisant un signe de croix.

Complètement retournée face à cette situation, elle s’adresse ensuite au photographe pendant que les deux jeunes femmes éclatent de rire, amusée par cette révolte démesurée. "Dieu n’aime pas les LGBT", commente l’un d’elles sur son compte Instagram.

La vidéo de cette altercation a été diffusée sur Instagram et est rapidement devenue virale, faisant au passage un joli coup de projection sur ce Not Yet mag, titre de presse culturel LGBT friendly.