Il essaye d’éteindre sa voiture en feu mais ça ne se passe pas comme prévu: "Traumatisme crânien pour Jordan" (vidéo)

En Espagne, un homme a tenté d’éteindre le feu à sa voiture à l’aide d’un extincteur. En voulant enclencher la bonbonne, il l’a laissée tomber au sol… Et celle-ci a littéralement décollé dans les airs, pour atterrir à des kilomètres plus loin.

Utiliser un extincteur n’est manifestement pas donné à tout le monde… En Espagne, un homme a voulu éteindre le feu à son véhicule à l’aide de sa petite bonbonne rouge. Dans sa galère pour l'enclencher, il l’a laissée tomber au sol. L’extincteur a instantanément explosé et la poudre s’est répandue à une vitesse telle que la bonbonne a littéralement décollé dans les airs.

On la voit voler partout dans le ciel et aller s’écraser à des kilomètres plus loin.

La scène, filmée par une personne dans la rue, a bien fait rire les internautes. Certains sont même allés jusqu'à imaginer une suite au scénario : "Traumatisme crânien pour Jordan", peut-on notamment lire. "Et c'est ainsi que Richard est mort en se promenant dans le parc", écrit un autre utilisateur de Twitter.