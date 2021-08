Il passe le bac à la place de sa copine au Sénégal: tous deux partent direct en PRISON (photos)

Un étudiant sénégalais de 22 ans a été condamné à de la prison ferme ce jeudi pour avoir passé le baccalauréat, examen de fin de rhéto, à la place de sa copine.

Un mois de prison dont 7 jours ferme. C'est la sentence, à peine disproportionnée, qui a été infligée par un tribunal sénégalais à un étudiant de 22 ans qui a passé le baccalauréat à la place de sa copine, rapportent plusieurs médias. Khadim Mboup s'est déguisé en fille, se faisant passer pour sa copine, Gangué Dioum, durant trois jours d'épreuves, vêtu d'une robe rose et d'un ruban sur la tête. Les surveillants n'ont découvert la supercherie qu'au bout du 3e jour du bac d'anglais: "Quelque chose clochait dans sa tenue", expliquent nos confrères.

Les deux versions divergent

Si Khadim Mboup a passé les examens à sa place, c'est avant tout pour aider sa copine qui n'a pas un très bon niveau d'anglais. A la barre au tribunal, le jeune homme âgé de 22 ans a expliqué avoir agi "par amour" en raison des difficultés rencontrées par sa copine.

Mais la version de Gangué Dioum diverge de la sienne. Cette dernière a affirmé avoir demandé à Khadim, un ami, de se présenter aux examens à sa place car elle était malade. "La veille du bac, j’ai été évacuée à l’hôpital après un malaise survenu à la porte du Lycée. Ne sentant plus les capacités à passer le bac, deux solutions se sont offertes à moi : soit abandonner le bac, soit demander à Khadim de se substituer à moi pour composer à ma place. Une demande que Khadim n’a pas décliné", a-t-elle expliqué au tribunal, comme le rapporte des médias locaux.

Jugés pour "flagrant délit de fraude aux examens" et "complicité"

Khadim Mboup et Gangué Dioum ont été arrêtés le jour même. Ils ont été jugés pour flagrant délit de fraude aux examens et complicité et purgent aujourd'hui leur peine à la prison centrale de Diourbel.