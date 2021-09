Maeva Ghennam explique son rajeunissement du vagin et CHOQUE par ses propos: Jill Vandermeulen réagit (vidéo)

La candidate de téléréalité Maeva Ghennam n'en finit pas de choquer la toile. Ce vendredi, en story de son compte Instagram, elle a fait la promotion de son rajeunissement du vagin et a tenu des propos CHOCS. Jill Vandermeulen, animatrice phare de RTL TVI, n'a pas hésité à réagir et à pousser un coup de gueule sur les réseaux.

Maeva Ghennam, candidate de téléréalité n'en finit pas de faire parler d'elle. Ce vendredi, l'influenceuse, suivie par plus de 3,2 millions de personnes, a expliqué à ses abonnés son rajeunissement du vagin, tout en en faisant la promotion. "Je suis avec mon gyneco, c'est le meilleur", débute-t-elle face caméra aux côtés de son gynécologue. "Et en fait, ce que j'ai fait c'est trop bien !", poursuit Maeva Ghennam.

Puis elle révèle à ses abonnés, en détail, son rajeunissement: "J'ai fait des machines au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence, et la mésothérapie sans injection. Et en fait ça rajeunit le vagin, genre c'est trop bien", poursuit la jeune femme, toujours face caméra. Elle enchaîne ensuite avec des propos qui ont choqués la toile...

"Moi je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin genre moi j'ai de la chance j'ai vraiment un beau vagin, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent mais il faut l'entretenir. Et mon docteur c'est le meilleur pour ça", dit-elle tout sourire en tournant la caméra vers son gynécologue. "Du coup c'est trop bien, genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre !", se réjouit-elle.

Donc en gros pour avoir des relations sexuelles sympas il faut avoir le vagin d'un enfant ?

Le coup de gueule de Jill Vandermeulen: "Je suis effarée"

Des propos chocs qui ont fait réagir plusieurs personnalités publiques dont Jill Vandermeulen, animatrice phare de RTL TVI et influenceuse sur les réseaux, qui n'a pas tardé à pousser un coup de gueule sur ses réseaux sociaux. "Je critique très rarement et je suis le plus possible dans la bienveillance. Mais là pour moi c'est trop", débute-t-elle.

"Parler de sa chirurgie du vagin grand bien lui fasse aucun soucis là dessus mais dire que ça lui permet d'avoir celui d'une ado de 12 ans... Donc en gros pour avoir des relations sexuelles sympas il faut avoir le vagin d'un enfant ? WHAT THE FUCK STOP", clame-t-elle. "Quand s'arrête la bêtise de certaines? Je suis effarée, quelle honte, quelle tristesse...".

Dans la story suivante, Jill publie un message bienveillant à l'attention de toutes les jeunes filles qui suivent Maeva Ghennam, mais aussi d'autres qui pourraient tomber sur sa vidéo. "A toutes les jeunes filles, femmes qui me suivent. Sachez que vous n'avez PAS BESOIN d'avoir un BEAU VAGIN. Et vous savez pourquoi? Parce que votre vagin est parfait comme il est. Grand, pas grand, petites lèvres ou grandes lèvres. On s'en fou!"

"Si un homme vous fait un jour une remarque c'est tout simplement un connard qui ne mérite pas d'être avec vous! La seule chose importante est de garder un bon périnée musclé car c'est ici une question de santé! Ne croyez surtout pas ce genre de nanas! PLEASE AYEZ CONFIANCE EN VOUS ET EN VOTRE CORPS! Votre vagin est là pour avoir du plaisir et pour donner la vie! PAS POUR ÊTRE BEAU !!", a-t-elle terminé. Un beau message adressé à ses abonnées.





Instagram @Silentjill