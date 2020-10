Mark porte des jupes et des talons au quotidien: "Les vêtements ne devraient pas avoir de genre!" (photos)

Mark Bryan adore porter des jupes et des talons hauts. Pourquoi ces vêtements devraient être réservés aux femmes uniquement? Pour tenter de faire évoluer les mentalités, cet Américain qui vit aujourd'hui en Allemagne porte quotidiennement depuis 4 ans les habits qu'il aime, peu importe le genre auquel ils sont attribués.

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 175.000 personnes, il donne le ton: "Je suis juste un homme hétéro, marié et heureux, qui adore les belles femmes, les Porsches et qui intègre des talons hauts et des jupes dans sa garde-robe quotidienne."

"Je préfère les jupes aux robes"

Mark veut prouver qu'il est possible d'être un homme hétéro tout en portant ces vêtements. Il a d'ailleurs ses petites préférences niveau style. "Je préfère les jupes aux robes. Les robes ne me permettent pas de mélanger les genres. Je préfère un look ‘masculin’ au-dessus de la taille et un look non-sexiste en dessous de la taille."

Bien sûr, Mark doit répondre à de nombreuses questions tous les jours, notamment sur sa sexualité. "La plupart du temps, je réponds que ce ne sont pas leurs affaires." D’autres fois, Mark dit simplement qu'il est hétéro, ou il interroge: "Est-ce que vous demandez à une femme qui porte une jupe et des talons ses préférences sexuelles?’"

L'épouse de mark approuve totalement, elle lui donne même des conseils et l'aide à choisir ses tenues. Quant à sa fille, elle lui pique de temps en temps des talons hauts.