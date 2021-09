Olivier Schoonejans pense écrire un sms à sa femme, mais se trompe de destinataire: "Dans quelle chambre es-tu ? J’arrive. Je t’aime" (vidéo)

Le comédien et auteur Sébastien Castro a présenté sa dernière œuvre dans le RTLINFO 13H. Une comédie qui démarre par un SMS envoyé à la mauvaise personne. Interrogé sur le fait qu’une telle erreur lui soit déjà arrivée, notre présentateur Olivier Schoonejans a fait une révélation: un jour, il a envoyé un sms à la mauvaise personne. "Ma femme était hospitalisée, et je lui ai écrit 'Dans quelle chambre es-tu ? J’arrive. Je t’aime'. Mais j’ai envoyé le sms à la mauvaise personne", décrit Olivier Schoonejans. Ne résistant pas à en savoir plus, le comédien le questionne alors davantage : "A qui ? A un autre membre de votre famille ?". "Non, à une syndicaliste", a répondu notre présentateur.



La comédie de Sébastien Castro, intitulée "J'ai envie de toi", sera jouée du 19 au 24 octobre 2021 au Centre culturel d'Auderghem à Bruxelles.