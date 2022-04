On en sait plus sur le robot humanoïde d'Elon Musk qui va "transformer le monde"

Le milliardaire et patron de Tesla l’a annoncé la semaine dernière lors d’une conférence de presse: son premier robot humanoïde sera bientôt produit.

Elon Musk a confirmé l’année de 2023 pour le lancement de la production de son "Optimus", le nom donné à son nouveau robot. “Nous avons une chance d’être en production pour la version 1 d’Optimus, si tout va bien, l’année prochain", a-t-il indiqué lors de l’inauguration de l’usine gigafactory Telsa au Texas.

Environ 1m73, 56 kg, huit caméras, un écran informatif, une vitesse de déplacement de 8 km/h, une capacité à transporter 20 kg et à soulever une soixantaine de kilos, avec un look épuré et futuriste, l’extraordinaire Optimus a été pensé pour faire des tâches ennuyeuses ou dangereuses que l’humain ne veut plus faire et sera amené à évoluer au fil du temps, nourri de nouvelles avancées technologiques quand cela sera possible.

Ce robot humanoïde va "transformer le monde à un degré encore plus grand que les voitures", a promis Elon Musk ce mercredi. "Au fur et à mesure qu'Optimus va se développer, tout le monde pourra s'assurer que la technologie est sans danger. Pas de trucs à la Terminator ou ce genre de choses."