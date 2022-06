Retour sur le malaise de François Hollande quand Ségolène Royal lui demande de l’épouser à la télé

C’est désormais officiel: François Hollande et Julie Gayet se sont mariés le 4 juin. Avant de courtiser l’actrice française, François Hollande est longtemps resté avec Ségolène Royal (puis avec Valérie Trierweiler). Les deux politiciens sont restés presque trente ans ensemble et ont eu quatre enfants. Et tout cela sans jamais se marier... Au grand désespoir de Ségolène Royal ?

Après le mariage de l’ancien président et de Julie Gayet, une vidéo quelque peu embarrassante est remontée à la surface. On y voit Ségolène Royal et François Hollande, en 2006, se confier sur leur vie intime et se contenter de leur "union libre". "On n’est pas hostiles au mariage, les choses se sont trouvées comme ça, les enfants sont venus, on était ensemble et on est toujours ensemble, on s’aime…", explique l’ancienne candidate à l’élection présidentielle française aux côtés de son partenaire. Puis elle plaisante: "J’attends que François me demande en mariage", une requête qui est suivie d’un rire jaune venant du couple. Face au petit malaise, Ségolène Royal renchérit et tente de détendre l'atmosphère: "François, veux-tu m’épouser?".

Une question qui va engendrer un malaise encore plus palpable entre les deux concubins, Ségolène Royal cherchant un regard complice de son partenaire et François Hollande détournant le sien. "Vous voyez, il hésite encore!" note l’ancienne députée. Une situation tendue qui n’a pas échappé aux caméras.