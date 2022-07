Un ours se balade dans la forêt et soudain… Il est surpris par son propre reflet dans un miroir accroché à un arbre. Sa réaction est assez drôle : il sursaute dans un premier temps et va derrière le miroir, avant finalement de s’en prendre au miroir en question. Il le détache de l’arbre et le jette par terre.



Un ours défonce un miroir - Insolite