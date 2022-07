Un robot casse le doigt d’un enfant de 7 ans pendant une partie d’échecs

L’enfant a joué son tour trop vite et a violé les règles de sécurité, ont déclaré les organisateurs du tournoi d’échecs.

Les échecs sont en principe un jeu plutôt cérébral, dans lequel la violence physique n’a pas sa place. Mais lorsqu’un robot est impliqué, il peut en être autrement. C’est ce qui ressort d’un article de presse russe, relayé par The Guardian.

La semaine dernière, un robot jouant aux échecs a vu son fonctionnement perturber par la rapidité d’un petit garçon de 7 ans, Christopher. Avec pour résultat un sérieux accident : la machine a saisi et cassé le doigt de l’enfant lors du tournoi de Moscou.

"Il y a des règles de sécurité, et l'enfant semble les avoir enfreintes. Quand il a joué son tour, il n'a pas compris qu'il fallait attendre", a raconté Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe d'échecs. "C’est un cas extrêmement rare. Le seul dont je puisse me souvenir".



L’enfant fait partie des 30 meilleurs joueurs d’échec présents dans la capitale russe, dans la catégorie moins de 9 ans. "Les gens se sont précipités et ont dégagé le doigt du jeune joueur, mais la fracture n’a pas pu être évitée", relate la chaîne Telegram Baza qui a relayé la vidéo de l’incident.

Quelques jours après, Christopher a poursuivi le tournoi d’échecs, avec un plâtre au doigt.