Pérou: trois jours de deuil national après la mort d'Alberto Fujimori

ERNESTO BENAVIDES

Le Pérou a décrété jeudi trois jours de deuil national au lendemain de la mort d'Alberto Fujimori, qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1990 et 2000, et passé les dernières années de sa vie en prison pour corruption et crimes contre l'humanité.

Des funérailles nationales seront réservées à l'ancien dirigeant, décédé mercredi à Lima à l'âge de 86 ans, laissant un pays profondément divisé à son sujet. M. Fujimori recevra les "honneurs funéraires qui correspondent à un président en exercice", selon un décret signé par la cheffe de l'Etat Dina Boularte.