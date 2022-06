"+10 kg pour un fœtus de 7 cm, je ne ferme plus mes pantalons": Alexandra (Koh-Lanta) se confie sur son début de grossesse (photo)

Il y a quelques jours, Alexandra Pornet, la grande gagnante de l'édition "Koh Lanta - Les 4 Terres", annonçait une heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux. La jeune femme est enceinte de son troisième enfant. "Une nouvelle aventure a déjà commencé pour moi, mais cette fois au chaud entourée de mes proches, d’amour (et de nourriture)", écrivait-elle à cette occasion.

La jeune femme qui a l'habitude de partager son quotidien avec sa communauté a donné des nouvelles et s'est confiée sur son début de grossesse. Par le biais d'une photo avant/après, elle se confie sur sa prise de poids. À 35 ans, elle apparaît rayonnante. "+10kg de prise de poids pour un fœtus de 7 cm. Mon ventre a grossi plus vite car c’est ma troisième grossesse. Ça fait un moment que je ne ferme plus mes pantalons, je commence la mission vêtements de grossesse pour cet été. En plus, avec la chaleur c’est chaud", légende-t-elle. S'ensuivent de nombreux messages de félicitations et de soutien. "Tu es sublime. La grossesse te va divinement bien. Les kilos on s'en moque. L'important c'est que toi et le bébé allez bien", peut-on lire.