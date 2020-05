"Et c'est maintenant que vous me dites que j'étais en direct?": Christiane Taubira filmée à son insu en train de danser (vidéo)

Depuis la Guyane, Christiane Taubira répondait aux questions de Laurent Delahousse hier soir dans 20h30 Dimanche. La ministre de la Justice de François Hollande était visiblement très en forme. Alors que des images du danseur étoile Hugo Marchand étaient diffusées, elle est apparue en bas de l'écran en train de se trémousser sur le rythme de Let's Dance de David Bowie.



"Et on a retrouvé Christiane Taubira qui dansait en Guyane !", a lancé l'animateur pour commencer son interview. Ignorant qu'elle avait été filmée en train de danser, la femme politique était visiblement très surprise. Elle ne s'est pas privée de tancer Laurent Delahousse : "Et c'est maintenant que vous me dites que j'étais en direct ?"