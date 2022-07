"Icône", "Merci": topless sur Instagram, Sharon Stone, 64 ans, inspire ses fans (photo)

Ce 25 juillet, Sharon Stone a partagé un cliché d'elle topless sur les réseaux sociaux. Une photo qui a inspiré ses fans qui voient en elle un exemple.

L'actrice de 64 ans est adepte d'Instagram où elle aime y partager des clichés au naturel. Ce 25 juillet, Sharon Stone s'y est affichée topless. Un bas de maillot vert et une serviette assortie posée sur ses épaules, l'actrice rigole, et on l'imagine bien au bord d'une piscine.

"Imparfaite et heureuse durant cette journée parfaite", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Ni une ni deux, les commentaires de ses fans ont fusé. Un tel cliché les a beaucoup inspiré : "Icône", "merci de nous montrer que nous sommes belles quel que soit notre âge ou ce que la vie a pu faire à nos corps", "pas si imparfait que ça pour moi", "parfaitement parfaite pour nous", ou encore, "tellement belle", peut-on ainsi lire.