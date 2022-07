"J'ai demandé si nous pouvions faire un karaoké": Ed Sheeran surprend les clients d'un restaurant Anversois (vidéo)

De passage en Belgique depuis quelques jours pour sa tournée mondiale, le chanteur Ed Sheeran s'est rendu ce 21 juillet dans le restaurant The Jane à Anvers. Très enjoué à l'idée de recevoir l'artiste britannique, le chef du restaurant, Nick Bril, a expliqué à nos confrères de Radio 2, qu'il aurait ajouter une table supplémentaire car ils étaient complets. Le chanteur n'était pas seul, il est venu accompagné de Gaggan Anand, un chef étoilé de Bangkok.

Manger dans un restaurant, un acte totalement banal, sauf quand on s'appelle Ed Sheeran et que l'on décide d'improviser une soirée karaoké avec les clients du restaurant. Le chef, Nick Bril, raconte que le chanteur s'est mis à chanter à sa table, ce qui a provoqué un silence général dans le restaurant ainsi qu'une salve d'applaudissements. "Les gens ne l’ont pas dérangé", explique le chef. Le chanteur a ensuite demandé au responsable une guitare. Mais, impossible pour le restaurateur de lui fournir. Il lui a alors proposé à la place "une cabine de DJ et un microphone". C'est la chanson Dancing Queen d'ABBA qui a réuni le chanteur et les clients du restaurant. Le chanteur a ensuite, bien sûr, interpréter ses propres titres. À en voir la vidéo, tout le monde chantait et dansait. Ambiance garantie.

Sur ses réseaux sociaux, Ed Sheeran s'est exprimé pour dire à ses fans qu'il avait passé une excellente soirée. "Mon ami Gaggan avait acheté beaucoup de vin, je n'avais vraiment pas envie d'en boire autant. Nous étions dans le 23e meilleur restaurant du monde : c'était très serein et calme, tout le monde mangeait détendu. Quand le chef a dit qu’il y avait une cabine de DJ, j'ai demandé si nous pouvions faire du karaoké. Finalement, cela s'est transformé en une sorte de rave. Vous ne pouvez pas planifier des choses comme ça".