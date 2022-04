"J’ai effectivement un petit ventre": les premières nouvelles de Britney Spears après l’annonce de sa grossesse

Britney Spears, grande consommatrice et utilisatrice des réseaux sociaux, ne déroge pas à sa propre règle. Au lendemain de l’annonce de sa grossesse, elle n’a pas tardé à diffusé une nouvelle publication en lien avec le bébé qu’elle va avoir avec Sam Asghari .

Mais comme cela arrive parfois, Britney Spears nous perd dans l’incohérence! Sur son dernier post Instagram, la chanteuse défile avec plusieurs tenues différentes devant sa caméra, ce qu'elle fait très régulièrement pour ses fans. Là, elle commente en parallèle et explique qu’elle doit "faire faire sur mesure ses vêtements avant de vraiment commencer à montrer son baby bump" puisqu’elle a "effectivement un petit ventre". Sauf qu’on a eu beau chercher, parmi toutes les images de son défilé, nous n’avons jamais trouvé son "petit ventre"!

Avec en fond sonore Ace of base, All that she wants (un morceau qui parle d’une femme qui désire un nouveau bébé), on ne peut conclure qu’une chose: Britney a l’air vraiment excitée à l’idée d’avoir ce nouvel enfant.