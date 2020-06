"Je n'ai RIEN À VOIR avec Johnny Hallyday": Jean-Baptiste Guégan en a-t-il marre d'être le sosie vocal du rockeur?

Jean-Baptiste Guégan va dévoiler son deuxième album dans lequel de nombreux artistes reconnus ont collaboré, dont Marc Lavoine. Son nouveau signe "Tu es toujours là" est écrit par Slimane. Désormais, le sosie vocal de Johnny Hallyday veut exister autrement qu'à travers sa voix, quasi-identique à celle de son idole.



"Je pense que mon identité, il faut la montrer à tout le monde. Je pense que c’est le plus important. Non plus Johnny Hallyday, parce que je n'ai rien à voir avec Johnny Hallyday", a confié le chanteur à 50 Mn Inside, précisant cependant que le rockeur "fait partie de sa vie". Parvenir à faire connaître le vrai Jean-Baptiste Guégan et à faire oublier le sosie vocal, "c'est le challenge". "Et avec toute ma team, on va, j'espère, le réussir", a lancé l'artiste.