"Je souffre de problèmes mentaux": l'acteur de Flash, Ezra Miller, s'excuse après plusieurs problèmes avec la justice

Après avoir été très récemment inculpé pour cambriolage, l'acteur de Flash, Ezra Miller, est maintenant suivi par un spécialiste. C’est ce qu’a révélé son agent au média Variety, en relayant un message signé de l'acteur lui-même. Dans le texte, le jeune homme de 29 ans affirme avoir désormais bien compris que son comportement de ces derniers mois n'était pas sain. Il concède également devoir se reprendre en main. Ce qu'il a commencé à faire.

"Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends désormais que je souffre de problèmes de santé mentale et j’ai commencé un traitement continu. Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai alarmés et bouleversés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sûre et productive de ma vie", écrit-il.

Rappel des faits

Ezra Miller a très récemment été condamné pour un cambriolage dans le Vermont. Mais ce n'est pas tout, l'acteur a aussi été accusé de violence. Bagarres dans des bars à Hawaï et tentative d'étranglement sur une femme en sont des exemples.

Des scandales qui menacent d'ailleurs la sortie d’un des futurs blockbusters de la Warner, The Flash, prévue pour le 23 juin 2023. Très attendu, le long-métrage doit marquer le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman. D’après plusieurs sources citées récemment par la presse américaine, Warner Bros aurait été même prêt à annuler le film si Ezra Miller ne faisait pas un pas de côté. Aujourd'hui, ces excuses soulagent probablement l'équipe de tournage du film. Mais est-ce que cela sera suffisant pour que l'acteur joue dans d'autres films ? Rien n'est moins certain.