"Je suis 10 fois mieux que ce type": le fiancé de Britney Spears lui fait une crise de jalousie à cause de... Brad Pitt (vidéo)

Dans une nouvelle vidéo Instagram, Sam Asghari inspecte une photo encadrée de Brad Pitt. L'image est tirée de son rôle de J.D., l'auto-stoppeur dans le film de Ridley Scott "Thelma et Louise" sorti en 1991. Le cliché de la star se trouve dans le dressing de Britney Spears. Et Sam Asghari semble être un peu jaloux du béguin de sa compagne pour Brad Pitt.



Mercredi, il s'est exprimé dans une vidéo postée sur sa page Instagram.



"Très bien, alors nous avons un énorme problème. Ma copine a une photo de... Qui c'est ? Brad Pitt." Depuis un autre endroit de son dressing, Britney Spears a alors lancé: "Le seul et unique."



"Ouais, le seul et unique Brad Pitt dans son dressing. Tu ne crois pas que je peux le faire ?", a-t-il demandé en riant, avant de brandir un sèche-cheveux rose et d'imiter Brad Pitt en récitant son texte de Thelma et Louise : "Maintenant, Simon dit que tout le monde se couche par terre. Si vous ne perdez pas votre tête, vous ne perdrez pas votre tête."



"C'est bien, bébé", a dit Britney Spears d'un ton encourageant, en gloussant. "Je suis 10 fois meilleur que ce type", a répondu son fiancé de 28 ans, en renversant le cadre rose sur une table.