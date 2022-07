"Je suis la femme la plus chanceuse du monde": Lindsay Lohan mariée? Cette légende sur Instagram qui laisse planer le doute

Lindsay Lohan a dit "oui" à Bader Shammas à l’aube de ses 36 ans, selon le magazine américain People. L’actrice et chanteuse avait annoncé ses fiançailles avec lui en novembre 2021.

Lindsay Lohan, 36 ans depuis ce 2 juillet, a dit "oui" à Bader Shammas. Selon le magazine américain People, l’actrice s’est bel et bien mariée à l’aube de son anniversaire.

La nouvelle de son mariage survient après que Lindsay Lohan a appelé Bader Shammas "mon mari" dans une publication sur Instagram. "Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Pas parce que j'ai besoin d'un homme, mais parce qu'il m'a trouvée et a su que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout cela en même temps", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'eux deux.

"Je suis stupéfaite que ce soit mon mari. Ma vie et mon tout. Toute femme devrait se sentir comme ça tous les jours", a-t-elle ajouté. Ces quelques mots ne laissent plus trop de place au doute… Mais la cérémonie devait vraisemblablement être très intime puisqu’aucune photo n’a, à ce stade, été publiée.

Une personne discrète

En novembre dernier, Lindsay Lohan a annoncé ses fiançailles avec Bader Shammas, partageant une galerie de photos souriant avec son nouveau fiancé et montrant sa bague. "Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon avenir", avait-elle écrit en légende.

En février, L’actrice et chanteuse avait d’ailleurs confié être du genre "discrète" et à penser aux autres en priorités. "Même le jour de mon anniversaire, je veux m'assurer que tout le monde va bien et qu'ensuite je peux aller bien. Donc je serai plus comme ça", a-t-elle avoué au micro de Rachel Lindsay, dans Extra TV.

"J'ai déjà commencé à parler à une de mes amies pour la robe. Mais je veux faire les choses correctement et je veux tout rythmer. Mais c'est une période excitante. Je suis très girly, donc…", avait-elle poursuivi.