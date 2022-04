"Nous sommes tellement pareils, je t’aime": Joy rend un nouvel hommage touchant à son père Johnny Hallyday

Joy Hallyday, 13 ans, a rendu un nouvel hommage touchant à son père sur compte Instagram. Elle a partagé une tendre photo de Johnny Hallyday la serrant dans ses bras lorsqu’elle était enfant. Elle a accompagné ce cliché d’un message personnel et rempli d’amour, ce qui a ému Laeticia Hallyday.

Ce week-end était, semble-t-il, empreint de nostalgie pour la famille Hallyday. La plus jeune des filles de Johnny et Laeticia, Joy, a rendu un nouvel hommage touchant à son défunt père sur son compte Instagram. "Mon père et moi, nous sommes tellement pareils. Je t'aime", a écrit la jeune fille de 13 ans sur le réseau social. Pour accompagner ce beau petit message, Joy a partagé un tendre cliché d’elle et de son papa la serrant dans ses bras.

Face à cette séquence émotion, Laeticia Hallyday n’a pu s’empêcher d’adresser un doux message à sa plus jeune fille. Une photo qui a dû raviver pas mal de souvenirs : "Tu lui ressembles tellement et tu portes en toi ses plus belles valeurs et son amour inconditionnel pour toujours. Il t’a transmis tant de choses. Il serait si fier aujourd’hui de te voir jouer de la guitare avec tant de passion et de détermination. Il ne cessera jamais de te guider. Cet amour que personne ne pourra jamais te voler mon ange", a-t-elle commenté sous la publication Instagram.

La mère de Jade et Joy, 47 ans, n’a cependant pas pu résister à lancer une petite pique à destination de Laura et David, les deux enfants de son défunt mari. "Malgré les mensonges, la haine et la rancœur des êtres qui nous ont abandonnés. L’amour sera toujours plus fort que tout", a-t-elle ajouté.

La publication de Joy Hallyday a suscité de nombreux réactions sur le réseau social, générant plus de 3.400 likes.