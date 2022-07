"On m’insultait, c’était horrible": les confidences de Vanessa Paradis sur ses débuts difficiles en tant que star

Vanessa Paradis a connu la célébrité assez jeune. À 14 ans, elle a sorti son tube "Joe le taxi" qui est resté numéro 1 du Top 50 en France pendant 11 semaines. Pourtant, à cet âge-là, la vie n’est pas si simple et on se pose beaucoup de questions. La chanteuse, aujourd’hui âgée de 49 ans, est revenue sur les débuts de sa carrière dans un documentaire diffusé sur Arte.

Vanessa Paradis a fait ses premiers pas dans le monde de la musique assez jeune. À 8 ans déjà, elle était repérée dans l’émission L’École des fans où elle a interprété le titre "Émilie Jolie". Elle avait réussi à conquérir le cœur de tous les spectateurs.

Mais c’est à 14 ans que sa carrière a réellement décollé avec la sortie du célèbre tube "Joe le taxi". Titre qui est resté durant 11 semaines numéro 1 du Top 50 en France. Il s’est aussi vendu à plus d’un million d’exemplaires. Pourtant, ses débuts n’ont pas été aussi faciles qu’ils n’y paraissent.

Dans le documentaire Haut les filles, diffusé sur Arte le 14 juillet, Vanessa Paradis s’est confiée sur les moments difficiles par lesquels elle est passée. "Les débuts ont été très violents. J’avais 14 ans et à 14 ans, ça ne va pas bien pour personne. On se demande qui on est, qui on va devenir, si on est assez bien. C’était horrible, horrible. J’habitais en banlieue, je prenais le RER pour aller à l’école le matin. Les gens me regardaient comme si j’étais un animal en cage et ne se passaient d’aucun commentaire à voix haute à côté de moi", explique-t-elle dans le documentaire.

Et de poursuivre : "On m’insultait, on me traitait de tous les noms d’oiseaux. On m’attaquait sur mon physique, sur ma musique. Sur mon manque de talent. Ça a failli mal se passer, mais ma grande chance, c’est d’avoir les parents que j’ai, des parents extraordinaires qui m‘ont tellement entourée et donné beaucoup de liberté aussi."

Voilà comment elle a su garder la tête haute et continuer à développer sa carrière au fil des années.