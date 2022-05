"Personne ne le savait": Eva Longoria a porté une robe à 40 dollars sur le tapis rouge du Festival de Cannes (photos)

Eva Longoria participe au Festival du film de Cannes pour la 17e fois cette année. L'actrice a confié à People qu'elle avait porté une robe à 40 dollars lors de sa toute première participation au célèbre événement français. Elle "n'avait aucune idée de ce qu'était Cannes" à l'époque, avoue-t-elle.



"Je me disais: 'je vais juste porter celle-ci, ce tricot doré, ça me semble bien", a-t-elle dit de son look de l'époque, porté l'année après les débuts de la série à succès "Desperate Housewives".



© Isopix



"Personne n'aurait su qu'il s'agissait d'une robe à 40 dollars", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Ce n'est pas la robe, c'est la femme qui la porte". La robe dorée provenait d'une boutique de Melrose Avenue.



En tant que porte-parole de L'Oréal Paris, Longoria s'est vu demander par le président de la société de l'époque ce qu'elle portait, ce qui a entraîné un peu de confusion. J'ai dit : "Que voulez-vous dire ? C'est la mienne", a-t-elle déclaré. "Tout le monde a adoré la robe, et moi, j'ai simplement répondu 'c'est juste de Melrose'", a confié la star amusée.



© Isopix - L'actrice Dayle Haddon et Eva Longoria - Cannes 2005