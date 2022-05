"Sans elle, presque tout s'éteint, fane, fond": Julien Doré révèle avoir perdu sa maman dans un message déchirant

Sur Instagram, Julien Doré se distingue souvent par ses publications Instagram pleines d'humour. Mais ce dimanche, c'est une photo et un message bouleversants, d'un Julien Doré triste, qu'il a posté.

Alors que les Français célébraient leur maman ce dimanche 29 mai, le chanteur révélait avoir perdu la sienne. Il a posté une photo ancienne de lui, petit, et de sa maman.

En légende, il a appelé ses abonnés à profiter de leur maman tant qu'elle était encore là. "Le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Sans elle presque tout s'éteint, fane, fond. Le fils que je reste, monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Dépêchez-vous de bien vivre, d'avaler le temps, tout s'en va, toujours, un jour, même les mamans."

Des mots écrits alors que l'artiste est actuellement en tournée dans toute la France, avec son dernier album "Aimé".

À presque 40 ans, Julien Doré est jeune papa et évoque assez rarement sa vie personnelle. Cette fois, il l'a fait avec pour objectif de délivrer un message, tout en rendant hommage à sa maman.