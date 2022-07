"Son combat est enfin fini:" vives émotions pendant les obsèques de Charlotte Valandrey

Les obsèques de Charlotte Valandrey ont eu lieu ce mardi 19 juillet à Pléneuf-Val-André (Côtes d’Armor), en petit comité, en toute sobriété et sans caméras.

Pendant la cérémonie, sa fille Tara qui était très proche de sa mère lui a rendu un vibrant hommage. "C'est la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre", a-t-elle déclaré sous le regard bienveillant et ému de ses proches. "Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini." Avant de partir, Charlotte Valandrey lui avait écrit une lettre incroyable d’amour dans laquelle elle demandait à sa fille de ne "pas oublier de l’aimer". "En 2000, je fus mère, tu m'as redonné la vie. Que ces mots à jamais remplissent nos silences", a écrit l’actrice connue dans les Cordier Juge et flics et Demain nous appartient. "Bientôt tu seras grande ma fille, ma récompense. Je crois en toi, mon rêve, dans un espoir immense."

"Nous nous souviendrons des jours heureux"

Son autre fille a, elle aussi, pris la parole pendant les obsèques, nostalgique des années passées dans la région bretonne. "Nous nous souviendrons des jours heureux de notre enfance au Val-André, chez nos grands-parents", s'est-elle rappelée. "Nous prenons aujourd’hui conscience que cette époque était l’une des plus insouciantes et des plus heureuses."

Charlotte Valandrey est décédée le 13 juillet à 53 ans des suites d’une greffe au cœur. Elle avait révélé sa sa séropositivité en 2005 et a connu de lourds traitements ainsi que plusieurs greffes auparavant.