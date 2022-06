Amber Heard aperçue dans un magasin de vêtements à prix réduits (vidéo)

Amber Heard a été photographiée en train de faire du shopping dans un magasin de vêtements à prix réduits, suite à sa coûteuse bataille juridique avec son ex-mari Johnny Depp. De nouvelles images montrent l'actrice faisant du shopping chez TJ Maxx dans les Hamptons, à New York, le 16 juin, avec sa sœur Whitney Henriquez.



TJ Maxx est connu pour vendre une large gamme de vêtements, de chaussures, d'accessoires et d'articles de maison à des prix très bas.

Les photos arrivent quelques semaines après le procès...



Pour rappel, Johnny Depp poursuivait en diffamation son ex-femme, qui s'était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer son ex-mari.



Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double. A l'issue de six semaines de débats, les jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington, ont conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de "Pirates des Caraïbes", contre 2 millions seulement pour celle d'"Aquaman".



Elaine Bredehoft, l'avocate de Heard, a depuis admis qu'elle n'avait pas les moyens de couvrir la somme versée par le jury, déclarant "Oh non, absolument pas".



Des sources proches de Heard ont déclaré au New York Post que ses batailles juridiques avec Depp l'ont laissée "sans le sou".



Mais si Mme Heard connaît peut-être des temps difficiles sur le plan financier, les avocats de M. Depp ont indiqué que l'acteur pourrait ne pas réclamer les dommages et intérêts qui lui ont été accordés par le jury.



Lors d'une récente interview sur Good Morning America, l'avocat de Depp, Benjamin Chew, a été interrogé: "Est-il possible que nous voyions un accord où elle renonce à l'appel en échange de la renonciation de M. Depp à tout dommage pécuniaire ?"



Chew a répondu : "Nous ne pouvons évidemment pas divulguer les communications entre avocat et client, mais comme M. Depp l'a déclaré, et comme nous l'avons tous deux précisé dans nos conclusions respectives, il n'a jamais été question d'argent pour M. Depp. Il s'agissait de restaurer sa réputation, et c'est ce qu'il a fait."



Dans une déclaration publiée en réponse à l'apparition des avocats de Depp à la télévision, l'équipe d'Amber Heard a déclaré : "Il est aussi inconvenant que non professionnel que l'équipe juridique de Johnny Depp ait choisi de faire un tour de victoire pour avoir fait reculer de plusieurs décennies la façon dont les femmes peuvent être traitées dans les salles d'audience". "Qu'est-ce qui va suivre ? Un contrat de film et du merchandising ?"



L'avocate de Heard, Bredehoft, a indiqué que sa cliente fera probablement appel du verdict. "Oh, absolument", a-t-elle déclaré dans l'émission matinale américaine Today. "Et elle a d'excellents motifs pour le faire".



Le procès, ultra-médiatisé et diffusé en direct à la télévision, a provoqué un déchaînement de messages insultants envers l'actrice de 36 ans sur les réseaux sociaux.



Elle a aussi évoqué les fans de Johnny Depp qui se massaient chaque jour autour du tribunal. "Chaque jour, je passais devant des gens alignés sur trois, quatre, parfois six pâtés de maison avec des pancartes 'La sorcière au bûcher', 'Mort à Amber'", a-t-elle dit. "C'est la chose la plus humiliante et horrible que j'aie jamais vécue".



Si les deux ex-époux se sont mutuellement accusés d'être responsables des violences au sein de leur couple, Amber Heard a assuré "n'avoir jamais commencé". "J'y ai répondu", a-t-elle affirmé. "Quand vous vivez dans la violence et que cela devient normal, comme j'en ai témoigné, vous devez vous adapter".