Ambre, aventurière emblématique de Koh-Lanta Le totems maudit, a dit oui à son compagnon, un sportif célèbre (photos)

Ce week-end était placé sous le signe de l'amour pour les membres de la grande famille Koh-Lanta : Mathilde et Romain, candidats en 2017, se sont mariés.

Mais ce ne sont pas les seuls à avoir uni leur destin : Ambre, candidate emblématique de la dernière saison de Koh Lanta s'est pacsée avec son compagnon. Il s'agit du volleyeur professionnel Nicolas Le Goff.

La fête s'est tenue samedi la jeune femme originaire de Montpellier a partagé quelques clichés de la fête sur son compte Instagram. "Maison inaugurée & Minous Pacsés", écrit-elle en légende, révélant qu'elle et son compagnon ont emménagé dans leur nouveau cocon.

Pour le pacs, et non un mariage, pas de robe blanche mais une tenue plutôt décontractée, à l'image du couple : pantalon beige et crop top blancs aux manches bouffantes. Les deux tourtereaux ont ainsi célébré leur amour en compagnie de leurs proches.

"Quand je suis rentrée de Koh-Lanta, j'ai eu une demande en pacs, donc je suis pacsée ! Finalement, c'est vrai que ça a eu un impact sur notre vie de couple. On s'est mutuellement rendu compte qu'on est encore plus amoureux l'un de l'autre, et c'est très bien comme ça !", avait-elle confié à Purepeople en juin dernier, à l'issue de Koh Lanta, le totem maudit.