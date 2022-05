Après 8 enfants, l'ex-mari de Mariah Carey, Nick Cannon envisage une vasectomie pour ne pas "peupler la Terre"

Nick Cannon envisage une vasectomie avant l'arrivée de son huitième bébé. "Je suis déjà allé consulter pour une vasectomie", a révélé l'animateur de "Masked Singer", 41 ans, dans l'émission "Daily Pop" de E ! News "Daily Pop" mardi.



"Je ne cherche pas à peupler complètement la Terre, mais j'ai vraiment hâte de prendre soin et d'aimer tous les enfants que j'ai actuellement", a-t-il ajouté, précisant qu'il ne compte pas faire d'autres enfants.



L'acteur partage les jumeaux Moroccan et Monroe, 11 ans, avec son ex-femme Mariah Carey. Il est également le père de Golden, un fils de 5 ans, et Powerful Queen, une fille qui a 1 an, nés de son union avec Brittany Bell. Ensuite, le rappeur a eu les jumeaux Zion Mixolydian et Zillion Heir, 11 mois, nés de sa romanca avec Abby De La Rosa.



Zen, son fils de 5 mois avec Alyssa Scott, est mort d'un cancer du cerveau en décembre 2021, un mois avant que Nick Cannon et le mannequin Bre Tiesi ne révèlent qu'ils attendent un bébé.



"Je ne sais pas si je l'aurais conçu de cette façon, mais c'est l'une de ces choses quand vous êtes béni avec les cadeaux des enfants - et comme nous le savons tous, j'ai traversé tellement de choses. Je trouve du réconfort, je trouve la paix grâce à mes enfants, et je trouve un but", a déclaré l'animateur à Loni Love et Justin Sylvester lors d'une interview sur E! News.



Cannon s'est ensuite confié sur la "culpabilité" qu'il ressent de ne pas passer "assez de temps" avec sa famille. "J'emmène mes enfants à l'école tous les matins", a-t-il dit. "Je les appelle sur Facebook."



"J'essaie de montrer l'exemple parce que je suis un père de plusieurs enfants", a-t-il déclaré à "Extra" en novembre 2021. "J'essaie d'être responsable".



Le thérapeute du rappeur l'a initialement encouragé à poursuivre le célibat après avoir appris la grossesse de Tiesi. "C'est la raison pour laquelle j'ai commencé une vie de célibat", a expliqué Cannon en février. "Honnêtement, le célibat m'a aidé à faire le point avec moi-même et à faire face à cette situation."